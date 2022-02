Brasil bate recorde de exportações, apesar pandemia, afirma Marcos Rogério

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), o senador Marcos Rogério (PL-RO) destacou que a economia nacional dá sinais de recuperação, embora tenha sido bastante prejudicada pela pandemia da covid-19. Ele ressaltou que o país bateu recorde de exportações, desde o início de 2022.

— Isso mostra a capacidade de recuperação da economia brasileira, inclusive por força de uma política firme e responsável, implementada pelo Ministério da Economia, além do grande potencial dos principais vetores econômicos do nosso país, dentre eles o agronegócio. Em janeiro, as exportações brasileiras atingiram quase US$ 20 bilhões, um crescimento superior a 25%. É o melhor resultado do mês e de uma série histórica iniciada em 1997.

Segundo o senador, apesar de os números serem favoráveis à economia, é preciso avançar ainda mais, pois ainda não foi possível vender toda a produção interna, “que temos capacidade de oferecer” a países que são parceiros comerciais do Brasil. É imprescindível, para isso, a abertura de novos mercados para nossos produtos.

— É preciso ampliar o nosso leque de parcerias, além de aumentar o volume de exportações para os países que já compram produtos brasileiros, caso da Rússia, para onde viajou ontem o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil demonstra, com isso, uma política externa pragmática, que vinha sendo reclamada por muitos.