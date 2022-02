Romário denuncia volta do pedágio para moradores de Resende e Seropédica

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), o senador Romário (PL-RJ) denunciou como “absurdo” o anúncio da empresa concessionária da Rodovia Presidente Dutra de que, a partir de março, voltará a cobrar o pedágio dos moradores das cidades fluminenses de Resende e Seropédica. Ele acrescentou que o problema afeta especialmente a população residente em bairros cortados pelas vias concedidas e que não possuem alternativas para se locomover.

— Nem é preciso ser advogado ou especialista em regulação para perceber o despropósito, o absurdo, dessa decisão unilateral e ilegal por parte da Nova Dutra, baseada exclusivamente em seus interesses financeiros e à revelia de ditames constitucionais e decisões judiciais e administrativas — disse.

Romário afirmou que, junto com os prefeitos de Resende e de Seropédica e o deputado Noel de Carvalho, está levando o assunto ao ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, “em cujas mãos está o recurso extraordinário sobre o caso”. O senador manifestou certeza de que será "derrubada a medida arbitrária" da empresa concessionária e de que o interesse público do povo fluminense sempre "estará acima de qualquer situação e de qualquer vontade de uma empresa".