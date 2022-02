Zequinha Marinho registra vista de Onyx Lorenzoni ao Pará

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) elogiou a visita realizada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao estado do Pará (PA), juntamente com José Carlos Oliveira, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para apresentar aos prefeitos do Pará o Programa Nacional de Serviço Voluntário, instituído pela Medida Provisória 10.099 de 2022.

O senador explicou que o programa é voltado a jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos. Ele também destacou que essa parceria com os municípios, vai ajudar trabalhadores desempregados a adquirir experiência profissional, com a ajuda de cursos de qualificação.

O parlamentar ressaltou a importância desse programa para impulsionar a empregabilidade e amenizar os impactos no mercado de trabalho decorrentes da crise causada pela covid-19. Para ele, a qualificação e medidas de inserção de jovens no mercado de trabalho podem ser bem sucedidas, citando o Estado do Pará, como exemplo, que, de janeiro a dezembro do ano passado, registrou a contratação formal de 9.490 jovens aprendizes.

— Quero cumprimentar a iniciativa do Governo no momento em que a gente vê tanta gente precisando se inserir no mercado de trabalho. Esse jovem que não estuda, esse jovem que também não trabalha se torna um peso para a família e muito vulnerável a drogas, à prática da marginalidade, que, certamente, estão lhe rodeando — afirmou.