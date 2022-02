Humberto Costa vai cobrar punição a assassinos de filho de liderança rural

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa (PT-PE), informou que representantes do colegiado e integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados irão até Pernambuco, cobrar das autoridades públicas a elucidação da morte de um menino de 9 anos.

Segundo explicou o senador, a criança foi assassinada, na última quinta-feira (10), por homens encapuzados que não conseguiram encontrar seu pai, líder de uma comunidade de agricultores familiares que trabalham numa propriedade conhecida por Roncadorzinho, em Barreiros (PE).

Humberto Costa lembrou que na região há conflito pela posse da terra que envolve, "possivelmente", empresas com interesse na localidade.

— Que nós possamos identificar a autoria material e intelectual o mais rapidamente possível e responsabilizarmos aqueles que querem trazer para o nosso estado, novamente, a violência no campo, disse o senador.

Humberto Costa aproveitou para informar que a Comissão de Direitos Humanos também esteve no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (14), para cobrar das autoridades estaduais e do município do Rio de janeiro rapidez na apuração da morte do imigrante congolês Moïse Kabagambe.