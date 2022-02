Confúcio propõe contratar profissionais do setor privado para atenuar falta de peritos do INSS

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) propôs a contratação de médicos do setor privado para realizar perícias para o INSS, diante das dificuldades que enfrentam aposentados, doentes e acidentados que necessitam desse serviço. Ele disse que tem recebido inúmeras reclamações de pessoas que “ficam correndo atrás de um médico perito de cidade em cidade”.

O parlamentar apontou como uma das causas do problema o fato de que os médicos peritos, após passar no concurso público, preferem ficar nas grandes cidades, pelo conforto que elas oferecem a eles e a suas famílias. E isso faz com que a maioria das localidades não tenham nenhum desses profissionais ou um número insuficiente, para atender a população.

— Esse é um tema que atormenta, justamente, as pessoas mais pobres do Brasil, de menores salários, em situação de adoecimento, às vezes, longo — disse.

Além da contratação de profissionais do setor privado, Confúcio apresentou outras soluções, como a abertura de concurso público, a realização de atendimentos virtuais e o deslocamento de médicos peritos, por tempo determinado, para as agências que têm grande procura.