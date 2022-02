Aprovado projeto que cria a Semana Nacional da Empresa Júnior

O Senado aprovou nesta terça-feira (15) o Projeto de Lei (PL) 4.412/2021 que institui a Semana Nacional da Empresa Júnior. O período será celebrado, anualmente, na semana que compreender o dia 6 de abril. A matéria segue para a análise da Câmara dos Deputados.

Uma empresa júnior é composta por alunos do ensino superior, sem fins lucrativos. O projeto, do senador Jayme Campos (DEM-MT), tem como objetivo fortalecer a "educação empreendedora", fomentar o empreendedorismo jovem por meio de palestras, debates, seminários e outros eventos, disseminando a cultura da "empresa júnior".

Jayme Campos destacou a importância de inserir a data no calendário nacional para desenvolver estratégias de estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo. Ele disse que o Brasil é o país com maior número de empresas juniores no mundo.

— Diante desse potencial é fundamental que nós como parlamentares, nos mobilizamos para criar um ambiente propício a negócios para quem queira empreender, principalmente os jovens que têm tanta dificuldade de acessar o mercado de trabalho.

O relator, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) deu parecer favorável e relembrou encontro, realizado em 2014 no Senado, com representantes das principais associações ligadas ao empreendedorismo.

— Os presentes na ocasião apontaram a importância de inserir no calendário nacional a Semana Nacional da Empresa Júnior. Portanto, esse projeto vai proporcionar ao jovem cada vez mais a experiência de mercado necessária para empreender com sucesso, e futuramente, abrir seu próprio negócio e utilizar este conhecimento prévio para explorar infinitas possibilidades.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) apoiou a proposta.

— Quem vai gerar riqueza e diminuir a pobreza no Brasil serão os empreendedores. Portanto, o que pudemos fazer para reduzir dificuldades e estimulá-los deve ser feito.

