Vanderlan pede que CMN reduza juros dos fundos constitucionais

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) pediu que o Conselho Monetário Nacional aprove uma proposta de resolução encaminhada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional que tem como objetivo reduzir os juros cobrados das empresas dos setores de serviço, do comércio e da indústria que desejam financiar suas atividades, usando dinheiro dos Fundos Constitucionais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A ideia, conforme explicações do senador, é igualar as condições ofertadas a esses setores ao que hoje é garantido ao agronegócio, que paga juros pré-fixados. Vanderlan Cardoso alertou que os juros elevados podem desencadear falência, inadimplência e desemprego.

— Há casos em que as taxas saltaram simplesmente de 5,27% ao ano para mais de 23% ao ano, sendo que a base que compõe esses juros foi feita pelo IPCA dos dois últimos meses. Ou seja, não é que aumentou só 23%. Há casos de alguns contratos que aumentaram até 70% de um mês para o outro — disse.

Segundo Vanderlan Cardoso, a proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional foi elaborada a partir da pressão de um grupo de trabalho de senadores e de entidades ligadas aos setores produtivos que pedem a redução dos juros. Caso o Conselho Monetário a aprove, os bancos terão até 6 meses para se adaptar a essa nova realidade de juros, finalizou.