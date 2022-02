Zenaide Maia pede apuração dos responsáveis pelas mortes por covid-19

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) afirmou que é preciso que o país não se esqueça de buscar os responsáveis pelas mortes por covid-19 durante a pandemia, depois de destacar a inauguração de um Memorial em homenagem às mais de 639 mil vítimas da doença no Brasil.

— A gente tem de apurar as culpas atribuíveis, porque a gente sabe que uma grande parte desses óbitos poderia ter sido evitada. A justiça não pode ser omissa, defendeu.

Segundo Zenaide Maia, o Memorial, "símbolo do compromisso do Senado com essa tragédia", também serve para alertar que o número de óbitos continua alto, superando mil mortes por dia, e que ainda é elevado o número de pessoas que não se vacinou ou que está com o esquema de vacinas com uma imunização, no máximo.