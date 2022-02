Para Esperidião Amin, empreendedores serão os responsáveis pelo fomento da economia

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), Esperidião Amin (PP-SC) elogiou as cidades de Mafra e São José, em Santa Catarina, e Andradina, em São Paulo, exemplos, de acordo com o senador, de cidades “rápidas na abertura de empreendimentos”.

— Quem vai nos tirar da pobreza, do empobrecimento e do temor em relação à economia no futuro não será o governo, por maiores que sejam os esforços dos organismos públicos, que representamos, mas, sim, os empreendedores. E o primeiro passo que se dá para ajudar é não atrapalhar —afirmou.

Esperidião Amin elogiou também o Ministério da Economia, que é o gestor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), uma rede nacional que busca simplificar os registros e legalizar as empresas e os negócios. Segundo o senador, a pasta da Economia é a responsável pela coordenação e pelo levantamento de dados estatísticos que indicam as cidades que desburocratizam os processos, ou seja, são os municípios que agem com rapidez na abertura de novos empreendimentos.