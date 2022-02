CCJ elege vice-presidente nesta quarta-feira

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) elege nesta quarta-feira (16) o vice-presidente do colegiado. A vaga é decorrente da renúncia de Antônio Anastasia, que assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) no início do mês. O novo vice-presidente ficará até o final do biênio 2021-2022. O presidente da CCJ é o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A reunião está marcada para 10h30 e ocorrerá no plenário 3 da Ala Alexandre Costa.