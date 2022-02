Alceu x Gabriel

O MDB do Rio Grande do Sul está rachado em virtude da falta de acerto para escolher um nome para representar o partido na corrida para o Governo do Estado.

Alceu Moreira, deputado federal, presidente licenciado da sigla, bolsonarista convicto, já vem há pelo menos dois ou três anos cravando seu nome como postulante ao cargo de governador. Inicialmente parecia que estaria tudo certo e que o único nome capaz de tirar a vaga do membro da bancada ruralista seria o ex-governador José Ivo Sartori que já havia deixado claro que não iria concorrer ao cargo.

Acontece que, mesmo respeitado pelos seus pares partidários, Alceu nunca foi unanimidade dentro do partido e foi exatamente dentro desse vácuo que surgiu o nome de Gabriel Souza.

Gabriel é deputado estadual em segundo mandato, foi secretário no Governo Sartori e presidente da Assembleia Legislativa e se notabilizou pelo seu poder de articulação.

Enquanto Alceu tem o apoio da ala ruralista e dos MDBistas mais inclinados para a extrema direita, Gabriel tem o apoio da ala mais moderada e urbana do partido reunindo o MDB de centro e de esquerda.

Esses posicionamentos ficaram claros em duas entrevistas da Rádio Província. O Deputado Estadual Edson Brum, da ala mais articulada e moderada do MDB, declarou apoio incondicional à Gabriel Souza, que segundo ele teria maior poder de articulação para formatar uma aliança partidária consistente. Já o Deputado Federal Osmar Terra, apoia o colega de bancada Alceu Moreira, por acreditar que o currículo de Alceu e sua experiência podem contar muito nesse momento.

O partido fala que as prévias de 19 de fevereiro foram canceladas para que não haja desgaste de uma escolha no voto e se chegue em busca de um consenso no diálogo, no entanto, até o momento, nenhum dos dois parece disposto a abrir mão de concorrer.

Por outro lado, Pedro Simon, José Ivo Sartori e Germano Rigotto não declararam apoio a ninguém. Os mais otimistas dizem que a única maneira de se evitar uma ruptura seria as três principais lideranças do partido cravarem apoio a um dos nomes, pois assim, acreditam, que o outro desistiria e o partido não precisaria passar pelo trauma causado por uma prévia entre seus filiados.

As colunas são de responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Sistema Província de Comunicação.

