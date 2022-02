Projeto determina que SUS forneça bomba de insulina

Equipamento computadorizado destinado a liberar insulina continuamente conforme a necessidade da pessoa com diabetes, a bomba de infusão de insulina poderá ser fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com indicação médica. É o que dispõe o projeto (PL 12/2022) que começa a tramitar no Senado.

A autora da proposição, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), ressalta a importância das bombas de insulina, que “permitem melhor controle da glicemia, além de serem mais confortáveis para o paciente”.

A parlamentar lembrou que o equipamento existe desde a década de 1970, mas só chegou ao Brasil há 20 anos, sendo “cada vez mais conhecido e prescrito”. Ela acrescenta citação à diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) a respeito das vantagens da infusão contínua de insulina, nos casos de diabetes mellitus do tipo 1, principalmente na melhora do controle glicêmico e na redução de episódios de hipoglicemia.