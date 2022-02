CPI da Chapecoense ouve dirigentes sobre indenizações

A CPI da Chapecoense tem reunião marcada na próxima quinta-feira (17), às 10h30, para ouvir o atual presidente do clube catarinense, Nei Maidana, e o ex-presidente, Pli?nio David de Nes Filho. Os parlamentares querem explicações sobre o descumprimento do acordo trabalhista com os familiares das vítimas do acidente. O requerimento foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF), relator da CPI:

“Parece-nos que não é mera coincidência que os pagamentos tenham cessado logo após a posse da nova diretoria”, aponta o senador.

Além deles, a CPI vai ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, convidado a esclarecer informações sobre os contratos das seguradoras do voo que caiu na Colômbia.

CPI

A CPI apura os fatos relacionados ao acidente aéreo com o avião que levava a Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia, em novembro de 2016. Morreram 71 das 77 pessoas a bordo. A investigação concluiu que a aeronave decolou sem reserva de combustível suficiente para permanecer no ar em caso de atraso na aterrissagem.