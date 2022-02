CSF debaterá cobrança automática de impostos

A Comissão Senado do Futuro (CSF) se reunirá, nesta sexta-feira (11), em audiência pública, para debater a implementação de tecnologia para cobrança automática de impostos. A reunião está prevista para começar às 8h e será realizada de forma remota.

Na audiência, será abordado a adoção do Modelo Abuhab 5.0 de cobrança eletrônica automática de impostos, a partir da nota fiscal, já apresentado ao FMI em Washington e para as principais instituições financeiras do Brasil.

O requerimento para a reunião é do senador Zequinha Marinho (PSC-PA) que, na justificativa do texto, explicou que o uso da tecnologia disponível, iria eliminar algumas das principais causas da ineficiência do atual sistema tributário brasileiro. “ Seria o fim da burocracia, da inadimplência, da sonegação, da cumulatividade e da falta de lastro contábil e fiscal. É o fim também da burocracia e dos custos com as obrigações acessórias”.

Convidados

Foram convidados a participar da reunião: Julio Cesar Vieira Gomes, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil; Miguel Abuhab, fundador da Iniciativa Destrava Brasil Já, e Luiz Carlos Hauly, ex-deputado e economista.

Por Ana Paula Marques com supervisão de Anderson Vieira.