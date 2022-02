Rodrigo Pacheco recebe homenagem no Itamaraty

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu a Comenda Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, na pessoa do chanceler e ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto França - Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi agraciado com a Comenda Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, no Palácio do Itamaraty, nesta terça-feira (8).

Em rede social, Pacheco agradeceu a homenagem ao corpo diplomático brasileiro, na pessoa do chanceler e ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto França.

“O reconhecimento enaltece o relacionamento entre o Itamaraty e o Congresso Nacional, enriquecido pelo diálogo regular entre as duas instituições, que contribui para a formulação das nossas ações diplomáticas, especialmente nesse momento desafiador da história do país e do mundo, em função da pandemia”, escreveu o presidente.