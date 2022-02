Exposição digital marca os 25 anos da Agência Senado e da Rádio Senado

Os 25 anos da Agência Senado e da Rádio Senado serão comemorados com uma exposição fotográfica digital a partir de terça-feira (8). A exposição "25 anos de imagens, sons e histórias", trará cenas emblemáticas, registradas ao longo desse período pelos repórteres fotográficos da Agência Senado, além de áudios de coberturas feitas pela Rádio Senado. A exposição será aberta logo após a sessão solene marcada para as 9h em homenagem aos dois veículos, que registram a história do país por meio do trabalho do Legislativo.

—Tentamos, na exposição, mostrar a variedade de coberturas que fazemos dentro do Senado. Temos registros desde posse de presidentes da República a manifestações na Esplanada, passando por visitas de autoridades e, claro, votações importantes. O que quer que aconteça de interesse da população no Legislativo, a Agência Senado está presente — disse a diretora da Agência Senado, Paola Lima.

Em cada foto, um QR Code vai direcionar para a reportagem feita pela Rádio Senado sobre o tema. A coordenadora-geral da Rádio Senado, Leila Herédia, explicou que muitos dos áudios são de coberturas feitas ao vivo no momento de votações, por exemplo. Também foram selecionados áudios de reportagens da Rádio Senado para a Voz do Brasil e de reportagens especiais, pelas quais a rádio recebeu inúmeros prêmios ao longo desses 25 anos.

— A exposição é um resgate disso tudo, mas também é uma ponta, um aperitivo, de todo o conteúdo que temos a oferecer, tanto no site da rádio, quanto no site da Agência. O ouvinte e o leitor podem buscar conteúdo, porque há uma gama imensa ao longo desses vinte e cinco anos. Tudo que aconteceu no Senado está e ele pode buscar, pode resgatar — explicou.

Digital

A exposição será virtual a partir do dia 8 de fevereiro, e uma versão física, aberta ao público, funcionará no prédio do Senado entre 27 de junho e 14 de julho. A coordenadora da mostra, Pillar Pedreira, explica que a exposição presencial estava prevista também para 8 de fevereiro, mas a inauguração foi adiada em respeito às medidas sanitárias estabelecidas pelo Senado contra a nova onda de covid-19.

— Foi uma decisão da direção para evitarmos qualquer problema de saúde, mas vamos começar as comemorações agora, passando do físico para o virtual, aproveitando o material que já estava pronto.

O objetivo da exposição, segundo Pillar, é demonstrar a integração que ocorre entre os veículos, com a ligação entre a fotografia e o áudio feito na época. Essa disposição segundo a coordenadora, mostra como o trabalho dos dois veículos converge e como o cidadão pode acessar a notícia por diferentes maneiras e formatos.

A exposição física, em junho, será instalada no espaço que leva o nome de Senado Galeria, localizado no Anexo I da Casa.

Seleção

Coordenador de fotografia da Agência Senado e responsável pela edição e curadoria das fotos, Leonardo Sá explica que, para escolher as fotos da exposição, teve que mergulhar em um acervo de mais de 2,5 milhões de fotos. O resultado foi uma visão de momentos

— A ideia era, basicamente, tentar pegar momentos emblemáticos, aliando a fotos impactantes. O peso da informação, peso da notícia, isso foi fácil, porque a Agência cobre grandes temas que estão sendo debatidos no país. A exposição cobre grandes temas desses últimos vinte cinco anos que o Brasil é, viveu e que a gente cobriu por meio do trabalho do Senado.

Como exemplos de momentos que estarão retratados na exposição, ele citou a PEC da Reeleição, em 1997; a Reforma da Previdência de 2003; a Lei Maria da Penha, em 2006; as manifestações populares de 2013; o impeachment da presidente Dilma Roussef, em 2016 e diferentes Comissões Parlamentares de Inquérito que ocorreram nesses 25 anos.

História Viva

Fotógrafo da Agência Senado há 19 anos e responsável pelo registro de vários desses momentos importantes para o País, Geraldo Magela lembrou o trabalho da equipe responsável por todo o processo que permite ao cidadão ter acesso ao que acontece no Senado. Para ele, o trabalho ao longo desses anos permitiu à Agência Senado se tornar referência em jornalismo.

— Ao longo desses anos, a Agência Senado se tornou uma referência no noticiário e nossas fotos são reproduzidas nos principais jornais do País. O nosso trabalho acompanhou a evolução da fotografia no período e hoje, poucos minutos após os fatos, as fotos já estão disponíveis para o mundo inteiro pela internet. Essa agilidade exige muito trabalho e atenção da equipe — disse Magela.