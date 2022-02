Projeto destina recursos de condenações por corrupção ao Fundo de Direitos Difusos

O Projeto de Lei 3486/21 direciona os recursos oriundos de apreensões e condenações judiciais por crimes de corrupção para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). O texto tramita na Câmara dos Deputados.

A proposta também determina que seja dada transparência, em formato de dados abertos, aos recursos alocados no FDD. O fundo recebe recursos de certas condenações judiciais e multas, e os destina a diversas finalidades, como reparação a danos ao meio ambiente e a bens históricos.

O autor do projeto é o deputado licenciado Vinicius Gurgel (PL-AP). Ele afirma que as medidas propostas visam promover maior transparência aos recursos pertencentes ao FDD.

“A ampla divulgação das ações governamentais de transparência contribui para o fortalecimento da democracia, pois prestigia e desenvolve as noções de cidadania e incentiva o controle social sobre os atos da gestão”, explica.

O projeto do deputado insere as medidas na Lei da Ação Civil Pública e na Lei 9.008/95, que criou o Conselho Federal Gestor do FDD.

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo por três comissões: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Trabalho, de Administração e Serviço Público; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

