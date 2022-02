Turismo na capital paulista tem alta de 39% em 2021, diz Fecomercio

A atividade do turismo na cidade de São Paulo teve alta de 39% em 2021 na comparação com 2020, segundo o Índice Mensal de Atividade do Turismo, indicador medido pela Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio-SP). O número de pessoas empregadas no setor registrou crescimento de 5% no ano, fechando 2021 com 400 mil postos de trabalho na capital paulista.

Segundo a Fecomercio, as contratações buscam atender o aumento da demanda em eventos, aeroportos e terminais rodoviários. De acordo com a federação, é uma recomposição do quadro de funcionário das empresas depois da baixa provocada pela pandemia de covid-19.

A ocupação dos hotéis também cresceu em 2021, com alta de 86% em relação a 2020. Em dezembro do ano passado, a ocupação chegou a 58,9%, enquanto no mesmo mês do ano anterior era de 31,4%. Na avaliação da Fecomercio, o índice mostra que o setor está voltando aos níveis anteriores à pandemia.

A federação destaca ainda que a capital paulista se beneficiou do avanço da vacinação, permitindo a reabertura econômica na cidade.

Foi registrada também uma alta na movimentação dos aeroportos da capital paulista, com 4,5 milhões de passageiros em dezembro, 49% mais do que no mesmo mês de 2020.

“A consistência nos resultados na cidade de São Paulo serve como um bom indicador do que pode acontecer em outras capitais do país. É fundamental, no entanto, manter a atenção em todas as questões ligadas à economia e à pandemia nos próximos meses”, analisa a presidente do Conselho de Turismo da Fecomercio, Mariana Aldrigui.