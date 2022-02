Comissão de Agricultura debate novas tecnologias em feira no Paraná

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) faz nesta quinta-feira (10), às 8h, na cidade de Cascavel (PR), um debate na feira Show Rural Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de Cascavel), como parte de um ciclo de discussões sobre o acesso do produtor rural a tecnologias que aumentem a produtividade e a produção de alimentos. O evento será transmitido pela TV Senado.

O debate também tratará do PL 6.417/2019, que organiza o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária (SNPA) e cria uma rede colaborativa de informações sobre pesquisa agropecuária. De autoria dos senadores Styvenson Valentim (Podemos-RN), Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Soraya Thronicke (PSL-MS), ele foi aprovado em dezembro pela CRA, com relatoria do presidente do colegiado, senador Acir Gurgacz (PDT-RO), e encontra-se na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

Foram convidados para o debate representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná; da Coopavel; da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep); da Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar/Ocepar); e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).