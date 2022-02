Projeto destina 50% de patrocínio esportivo para modalidades femininas

O Projeto de Lei 3968/21 determina que pelo menos 50% dos valores captados como patrocínio ou doação, no apoio a projetos desportivos e paradesportivos, sejam destinados às modalidades femininas.

A cota de 50% também terá que ser respeitada pelas estatais que patrocinam eventos esportivos. O texto, em tramitação na Câmara dos Deputados, altera a Lei de Incentivo ao Esporte.

“As seleções femininas sofrem com a falta de dinheiro e de estrutura, apesar de contarem com expoentes da categoria, como a brasileira Marta, eleita tantas vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa”, disse o deputado Chiquinho Brazão (Avante-RJ), autor do projeto.

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; do Esporte; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.