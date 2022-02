A campanha do Novembro Azul existe há dez anos - (Foto: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados)

A Comissão Especial de Combate ao Câncer promove audiência pública nesta sexta-feira (4), às 10 horas, para debater o orçamento direcionado ao enfrentamento ao câncer no Brasil, além de políticas públicas em torno do tema. O Dia Mundial do Combate ao Câncer é comemorado em 4 de fevereiro.

O debate foi solicitado pelo presidente da comissão, deputado Weliton Prado (Pros-MG). Além de discutir o orçamento para o setor, o deputado pretende reunir informações e levantar ações para ampliar o acesso rápido e adequado ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama, em específico.

"O câncer é considerado uma doença de emergência e um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. Sobre o câncer de mama, em 2020, 66 mil mulheres foram diagnosticadas com esse tumor no Brasil e cerca de 14 mil brasileiras vão a óbito por conta da doença todos os anos", disse o deputado. "Reduzir esses números é prioridade da comissão."

Prado ainda chamou atenção para a campanha do Novembro Azul, de conscientização sobre o câncer de próstata, que existe há dez anos. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens e a causa de morte de quase 30% da população masculina que desenvolve a neoplasia maligna.

Debatedores

Foram convidados para o debate:

a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), Marlene de Oliveira;

o presidente da Ação Solidária às Pessoas com Câncer de Belo Horizonte, Marcelo Luiz Pedroso;

a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz;

o presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata;

a médica e presidente da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer, Priscila Bernardina Miranda Soares;

a presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), Maira Caleffi; e

um representante do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Ainda não foi definido local para a realização do debate.