Ex-deputado Tilden Santiago morre em Minas Gerais

O ex-deputado Tilden Santiago morreu nesta quarta-feira (2), aos 81 anos, vítima de Covid-19. Santiago exerceu três mandatos na Câmara dos Deputados (de 1991 a 2003) pelo PT, partido do qual era um dos fundadores.

Em nota, a bancada do PT lamentou o falecimento do parlamentar. “Dedicou sua vida aos mais pobres, e em todas as trincheiras onde lutou levava sua alegria, sua dedicação, sua fala empolgada que traduzia os sonhos de um Brasil melhor. Nossa bancada se solidariza com os familiares, amigos e todos que neste momento comungam do nosso sentimento de tristeza. Seu exemplo militante seguirá nos inspirando”, diz a nota.

Tilden Santiago nasceu na cidade mineira de Nova Era, e foi, além de deputado, padre, administrador, filósofo, professor, jornalista e embaixador do Brasil em Cuba durante o primeiro governo Lula.

Na Câmara, Santiago foi autor do Projeto de Lei 6350/02, que deu origem à Lei da Guarda Compartilhada; e do Projeto de Lei 2120/91, transformado na Lei da TV a Cabo.