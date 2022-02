Câmara aprova projeto que incentiva empresas a doarem para pesquisas sobre Covid-19; acompanhe

Soraya Santos, relatora do projeto - (Foto: Nilson Bastian /Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou quatro de cinco emendas do Senado ao projeto que cria um programa de incentivo tributário para empresas doarem a institutos de pesquisa a fim de financiar projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 enquanto houver necessidade de pesquisas para diminuir os impactos da doença no Brasil. A matéria será enviada à sanção presidencial.

De autoria do deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), o Projeto de Lei 1208/21 permite às empresas tributadas pelo lucro real que doarem ao Programa Prioritário Pró-Pesquisa Covid-19 deduzirem do Imposto de Renda devido em cada período o mesmo valor da doação até o limite de 30% do imposto devido, sem excluir outras deduções legais.

O Plenário acompanhou parecer da relatora do projeto, deputada Soraya Santos (PL-RJ). Uma das emendas inclui a previsão de mais R$ 400 milhões para custear os incentivos no ano de 2023.

