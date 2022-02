Câmara aprova punição para quem divulgar imagem que incentive violência no trânsito; acompanhe

A Câmara dos Deputados seguiu parecer do relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), e rejeitou todas as emendas do Senado ao projeto de lei que proíbe a divulgação em redes sociais ou em quaisquer outros meios digitais de fotos ou vídeos da prática de infração de trânsito de natureza gravíssima. A matéria será enviada à sanção presidencial.

De autoria da deputada Christiane de Souza Yared (PL-PR), o Projeto de Lei 130/20 estende a proibição à divulgação, publicação ou disseminação de condutas que coloquem em risco a integridade física própria e de terceiros ou que configurem crime de trânsito e à divulgação em meios eletrônicos e impressos.

A exceção é para as publicações de terceiros que pretendem denunciar esses atos como forma de utilidade pública.

