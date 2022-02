Para vice-líder do PSDB, resposta à pandemia e socorro às vítimas de chuvas devem ser prioridade

Vice-líder do PSDB, o deputado Domingos Sávio (MG) defendeu, após a sessão de início dos trabalhos legislativos, nesta quarta-feira (2), respostas rápidas do Parlamento e do governo à pandemia de Covid-19 e às chuvas que atingiram alguns estados brasileiros, como Minas Gerais.

Segundo ele, a pandemia voltou a se agravar e deve continuar sendo prioridade do governo e do Parlamento. Ele cobrou, por exemplo, que seja mantido o envio de recursos do Ministério da Saúde para leitos específicos para pacientes de Covid nas cidades brasileiras.

Além disso, cobrou socorro imediato para as vítimas das chuvas em Minas Gerais. "O dinheiro para ajudar a resolver ainda não chegou, mesmo sendo uma situação emergencial", salientou. Segundo ele, estradas continuam interditadas comprometendo, por exemplo, a saúde das pessoas que precisam se deslocar e o escoamento da produção.

Liberdade de imprensa

Domingo Sávio elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a sessão, por reiterar compromisso com a democracia e a liberdade de imprensa. Além disso, elogiou os discursos dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por defenderem que o Parlamento continue funcionando normalmente durante as eleições.

Por fim, o vice-líder pediu a votação rápida pelo Senado da proposta que substitui a fiscalização agropecuária por programas de autocontrole por produtores rurais. Já aprovado pela Câmara, o projeto, de autoria do Poder Executivo, foi relator por Domingos Sávio na Casa (Projeto de Lei 1293/21).