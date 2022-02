Presidente do STF deseja aos parlamentares êxito no novo ano legislativo; acompanhe

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, desejou aos parlamentares êxito no exercício de mais um ano legislativo e afirmou que o Judiciário se reinventou para continuar garantindo o acesso à Justiça e a garantia dos direitos das pessoas durante a pandemia. Ele participa da cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional.

“Imbuído de espírito cívico, sempre respeitando a separação de poderes e em nome do Poder Judiciário, congratulo a liderança dos presidentes Rodrigo Pacheco [Senado] e Arthur Lira [Câmara dos Deputados] na condução do Congresso Nacional, bem como desejo êxito aos integrantes do Parlamento brasileiro no exercício de suas nobres funções legislativas”, disse.