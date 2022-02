Pauta do Psol em 2022 passa pelo enfrentamento do bolsonarismo

A líder do Psol na Câmara, deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), afirma que neste ano a legenda será “a linha de frente da derrota de Bolsonaro”.

"O ano de 2022 nos reserva enormes desafios. Os brasileiros amarguram uma situação de aumento da miséria, alta dos preços dos alimentos e dos combustíveis, sem perspectiva de emprego e renda. Ao mesmo tempo, Bolsonaro e sua base de sustentação seguem apostando na agenda neoliberal fracassada e no avanço das pautas conservadoras para garantir sua sobrevivência”, disse a líder eleita nesta quarta.

“A bancada do Psol e a militância do partido devem ser linha de frente da derrota de Bolsonaro. Também vamos apresentar nosso programa para tirar o País da crise e construir uma alternativa de esquerda”, destaca Sâmia.

Sâmia sucede a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) para quem o momento atual é um dos mais dramáticos da história do Brasil, em razão de fome, desemprego, subemprego, destruição da natureza e dos povos e de um desmonte do Estado de direito.

Entre as pautas prioritárias do Psol neste ano, Talíria destaca a contagem do tempo de cuidado materno para a aposentadoria de mulheres, e a revisão da política de cotas.