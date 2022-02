PCdoB vai defender a volta do auxílio emergencial de R$ 600 em 2022

O líder do PCdoB na Câmara, deputado Renildo Calheiros (PE), afirmou que a bancada do partido vai defender, em 2022, a volta do auxílio emergencial de R$ 600. Segundo o deputado, o auxílio vai servir para movimentar feiras, mercados, padarias, farmácias, fortalecendo a economia e melhorando a vida da população.

“Esse auxílio é muito importante para milhões de brasileiros que ficaram completamente desistidos na pandemia que anda persiste. Muitos nem foram incluídos no Auxilio Brasil. Isso tem causado enorme sofrimento a essa imensa parcela da população”, disse o deputado.

O líder do PCdoB disse que o partido também vai priorizar a aprovação do projeto de lei que fixa o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Sobre o tema, a Câmara dos Deputados analisa os projetos de lei 2564/20 (aprovado em 24 de novembro pelo Senado), 459/15 e 2295/00.

“Essas pessoas lutaram muito e a sociedade pôde compreender a importância deles para a vida e para a saúde das pessoas”, disse Calheiros.

Por fim, segundo o líder, o PCdoB deverá atuar ainda para aprovar medidas que garantam direitos básicos para os trabalhadores de entrega por aplicativo.