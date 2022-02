Líder do DEM defende agenda para retomada econômica em 2022

O líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho (DEM-PB), disse que o tema mais importante para 2022 será o da agenda econômica, que, segundo ele, é o tema do Brasil hoje.

"Agora que nós já podemos vislumbrar uma rota de saída do tempo mais crítico da pandemia, quando a saúde era absoluta prioridade, a retomada econômica passa também a entrar nessa prioridade", afirmou.

Na opinião do deputado, a prioridade imediata será a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que permite o parcelamento das dívidas das micro e pequenas empresas (PLP 46/21). Para ele, é uma proposta que tem apelo social, pois muitas empresas, principalmente as pequenas, foram as mais sacrificadas durante a paralisia das atividades necessárias durante a pandemia.

“Com as portas fechadas, muitos pequenos tiveram que escolher: ou pagavam os seus impostos, ou mantinham os seus empregos. E fizeram a melhor escolha, manter as portas abertas, fazer com muito sacrifício a travessia desse tempo”, observou.

Para Efraim Filho, nada mais justo, agora, que o Congresso proponha um programa de refinanciamento das dívidas tributárias dos pequenos empresários.

“O governo vetou, parece que já se arrependeu, porque fez portarias para minimizar esses efeitos, mas elas não alcançam a plenitude do projeto de lei”, disse.

O líder do Democratas acredita, que com a retomada da agenda econômica, o Brasil voltará a crescer e encontrar o rumo do desenvolvimento. “E, principalmente, recuperar os empregos perdidos na crise. Essa pauta terá absoluta prioridade na agenda da Câmara em 2022, em especial da nossa bancada”, finalizou.