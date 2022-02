Solidariedade quer votação de pautas ambientais e de novas leis para a mineração

Zé Silva: "Legenda tem compromisso com as mudanças estruturantes - (Foto: Wesley Amaral/Câmara dos Deputados)

A lista de prioridades legislativas do Solidariedade, em 2022, inclui a pauta sustentável, um novo marco para a mineração no País e a reforma tributária. Segundo o deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), vice-líder do partido na Câmara, a legenda tem compromisso com as mudanças estruturantes.

“Estamos trabalhando para aprovar a pauta sustentável no Congresso, que vai garantir o desafio do mundo e do Brasil de produzir alimentos e preservar o meio ambiente. Também a mineração, que é uma pauta importante da economia brasileira, precisa de uma nova legislação, que garanta que ela seja sustentável e responsável”, resume o parlamentar.

Reforma tributária

Zé Silva acredita que, para possibilitar as mudanças de que o Brasil necessita, é preciso fazer ainda a reforma tributária. “A reforma tributária não pode fazer com que o Brasil seja esse emaranhado de tributos, que o cidadão se confunde quando vai pagar. É preciso que, mesmo que se mantenha a carga tributária, ela seja simplificada”, defende.

O vice-líder destaca ainda a necessidade de investimentos na infraestrutura, no lazer, na cultura, na saúde e também nas universidades e na pesquisa.