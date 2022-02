Enfrentamento da pandemia é a prioridade do PSB neste ano

O enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil é a grande prioridade do PSB na Câmara dos Deputados em 2022. Para tanto, o 1º vice-líder do partido, deputado Bira do Pindaré (MA), defende vacina para toda a população e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “É preciso adotar medidas legislativas e aprovar os projetos de lei que garantam esse enfrentamento”, afirma.

A outra prioridade da legenda é derrotar o que Bira do Pindaré chama de “principal aliado da pandemia”: o governo de Jair Bolsonaro.

“Infelizmente, [o governo] tem sido negligente, irresponsável e criminoso. Foi contra a vacinação, se posicionou contra o uso de máscara e também contra o distanciamento social. Ou seja, o governo Bolsonaro se colocou contrário a todas as medidas orientadas pela ciência e, por essa razão, muitas pessoas perderam a vida”, critica o vice-líder.

Ainda na avaliação de Bira do Pindaré, o atual governo toca uma política de destruição da economia, do meio ambiente, de direitos e do respeito à diversidade do povo brasileiro.