Reforma tributária é principal pauta do Pros em 2022

A principal meta do Pros neste ano é trabalhar para que os impostos no Brasil sejam diminuídos. Para isso, é preciso aprovar a reforma tributária, segundo o vice-líder do partido na Câmara deputado Toninho Wandscheer (PR).

“Para o nosso País crescer, para gerar mais emprego, mais renda, e para baixar o custo Brasil, nós precisamos aprovar a reforma tributária. Para o Pros, é o tema mais importante que deve ser votado neste ano. Espero que a gente consiga. Já passamos um ano, já passamos dois anos debatendo e está na hora de votar esse projeto”, defende Wandscheer.

Outro tema importante, segundo o vice-líder, é a reforma administrativa. Ele considera a dificuldade de votar o tema em razão das eleições neste ano, mas aponta sua importância. “A Câmara e o Senado têm que assumir essa responsabilidade, porque o povo brasileiro precisa ver, na nossa atitude, a atitude de pessoas que querem o melhor para o Brasil.”

Segunda instância

A proposta de emenda à Constituição (PEC 199/19) que prevê o cumprimento da pena após condenação em segunda instância também está na lista de prioridades do Pros. “Temos que mostrar que a corrupção está diminuindo. Para isso, temos que ter coragem de votar a prisão em segunda instância.”

A matéria aguarda análise de comissão especial.