Novo vai priorizar reformas, combate à corrupção e aos privilégios e abertura do mercado

O líder do Novo na Câmara, deputado Tiago Mitraud (MG), afirmou que, em 2022, o partido pretende manter o foco naquilo que entende como prioridades para o País: reformas estruturantes, combate aos privilégios e à corrupção e medidas que favoreçam a liberdade econômica.

“Não acreditamos que, em virtude do ano eleitoral, a aprovação de reformas estruturantes deva desacelerar. Pelo contrário, elas devem se tornar centro do debate para que a população saiba quem defende reformas no Brasil”, disse o líder do Novo. "A gente precisa aprovar, ainda em 2022, a reformas tributária e administrativa e o ajuste fiscal.”

Mitraud disse ainda que o Congresso precisa avançar na pauta de combate à corrupção e contra privilégios. “É inaceitável a PEC [Proposta de Emenda à Constituição] da Segunda Instância (PEC 199/19) não ter sido pautada ainda, assim como o fim do foro privilegiado (PEC 333/17). Defendemos ainda que a Casa aprove a venda de apartamentos funcionais”, disse.

O deputado relatou na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público o Projeto de Lei 3750/19, que amplia a lista de imóveis funcionais da União localizados no Distrito Federal que podem ser vendidos pelo Poder Executivo.

Por fim, o líder do Novo disse que o partido seguirá na defesa de medidas de abertura do mercado. “Já aprovamos leis importantes, como o Marco Legal do Saneamento e a Lei do Gás, e podemos ainda avançar com a abertura do mercado de energia e com privatizações, como a dos Correios."