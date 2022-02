Vice-líder do PDT anuncia esforço para impedir privatizações e reforma administrativa em 2022

O 1º vice-líder do PDT na Câmara, deputado Paulo Ramos (RJ), disse que a bancada do partido vai continuar se empenhando em 2022 para impedir privatizações, como as da Eletrobras, dos Correios e de refinarias da Petrobras. Segundo ele, o PDT pretende também inviabilizar a aprovação da reforma administrativa (PEC 32/20) no Congresso e lutar contra a lei que criou um novo modelo para o ensino médio no País (Lei 13.415/17).

"Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, a bancada do PDT vai lutar para sepultar de vez a emenda constitucional que destrói o serviço público, a 'deforma' administrativa”, anunciou Ramos.

“A bancada vai também continuar resistindo ao desmonte da Petrobras, lutando contra a privatização dos Correios e da Eletrobras e apoiando a greve dos seus servidores”, avisou o parlamentar.

Ensino médio

Ramos disse, por fim, que o partido vai trabalhar para inviabilizar a reforma do ensino médio, como ficou popularmente conhecida a Lei 13.415/17, aprovada durante o governo Michel Temer.

“Vamos lutar contra a chamada 'deforma' do ensino médio, que vai excluir, como fez a ditadura militar, o ensino de história e geografia, as ciências humanas”, concluiu.