Líder do Cidadania prevê foco no combate à corrupção e à impunidade em 2022

O líder do Cidadania na Câmara, deputado Alex Manente (SP), afirmou que a meta do partido para 2022 é continuar combatendo privilégios e a corrupção no País. Manente disse ainda que o partido pretende defender reformas que considera estruturantes, como a administrativa.

Autor da proposta de emenda à Constituição que obriga o réu a iniciar o cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância – apelidada de PEC da Segunda Instância (PEC 199/19), Manente espera que o texto seja aprovado neste ano na comissão especial. O relator é o deputado Fábio Trad (PSD-MS).

“Em 2022, vamos concentrar todos os esforços em aprovar a pauta de combate à impunidade e à corrupção, com a PEC, de minha autoria, da segunda instância e também com o fim do foro privilegiado”, disse.

O líder do Cidadania defendeu, por fim, a aprovação de reformas estruturantes para que o País consiga atrair investimentos e estar próximo do cidadão que mais precisa. “Defendemos uma política de assistência social com porta de saída e não apenas a entrega de recursos sem alternativa para que as pessoas consigam sobreviver por força própria.”