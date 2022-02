Ex-deputado federal constituinte Francisco Sales morre em Rondônia

O ex-deputado federal Francisco Sales Duarte Azevedo morreu nesta segunda-feira (31), em Porto Velho (RO). Ele tinha 69 anos e foi vítima de câncer. Sales foi deputado constituinte e exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados, de 1983 a 1991. Em Rondônia, foi prefeito de Ariquemes e deputado estadual.

O corpo de Francisco Sales foi velado nesta terça-feira (1º), na Câmara Municipal de Ariquemes, e sepultado no mesmo município.

Perfil parlamentar

Com formação de técnico agrícola, Francisco Sales assumiu o primeiro mandato de deputado federal em 1983, pelo PDS, e foi titular da Comissão de Agricultura e Política Rural. No mandato como constituinte a partir de 1987, pelo PMDB, ele foi titular da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, vinculada à Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições.

Além de deputado federal, foi administrador de Ouro Preto do Oeste (1977-1979) e prefeito de Ariquemes (1979-1980, pela Arena; e 1997 a 2001, pelo PTB) e deputado estadual de 1995 a 1996 pelo PSC.