PSD flerta com Eduardo Leite

O partido de Gilberto Kassab, já certo de que não terá Geraldo Alckmin como candidato a presidência da república voltou a olhar para Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para João Dória.

Kassab inclusive já teve uma reunião com Eduardo Leite e teria saído dela muito otimista com a possibilidade de ter o governador gaúcho em sua sigla. Leite, no que lhe concerne, fez questão de avisar a imprensa que não tem nada definido.

Se vier a aceitar a proposta de concorrer pelo PSD já sabe quem será sua vice: Simoni Tebet do MDB, teria, segundo as informações aceitado formar chapa com Leite, caso ele se decida. É bom lembrar que o MDB está também nos planos do Podemos para montar a chapa de Moro.

Se decidir aproveitar a janela de transferências partidária prevista para abril, Leite ainda poderá se filiar ao Podemos, que já lhe abriu as postas e nesse caso poderia aparecer como vice de Sérgio Moro.

A terceira alternativa de Leite seria concorrer pela reeleição no estado, no entanto, como sempre disse que não faria isso, abriu espaço para o crescimento de diversas candidaturas em sua base aliada. Atualmente com exceção de Edegar Pretto, PT e Pedro Ruas, PSol, os demais candidatos são de partidos que formam a base de Leite na Assembleia Legislativa.

De qualquer forma o prestígio de Eduardo Leite para buscar uma possível candidatura executiva nesse ano está em alta. No estado inclusive ele aparece como líder em todas as pesquisas para Governador em que seu nome é colocado como alternativa.

Em termos de candidatura para a presidência, há uma certa leitura que indica que ele cresceria em meio a uma campanha massiva e se apossaria da posição de centro que atualmente não deslancha.

Particularmente não vejo hoje muitas oportunidades para ele numa corrida pela presidência, mas como todos dizemos, os ventos da política mudam a qualquer momento, no entanto, é preciso reconhecer, se ele concorrer ao governo gaúcho novamente, será muito difícil superá-lo.

