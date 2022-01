UFRJ marca retorno das aulas presenciais para o dia 31 de janeiro

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiu que as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da instituição do segundo semestre de 2021 vão voltar à modalidade presencial na próxima segunda-feira (31).

O encerramento deste semestre está previsto para março de 2022. As aulas estavam no modelo presencial desde novembro de 2021, mas, por causa do aumento repentino de casos de covid-19, a reitoria emitiu nota no dia 6 de janeiro deste ano com a orientação de retorno à modalidade remota até o fim deste mês.

Na nota emitida hoje (26), a UFRJ informou que os boletins epidemiológicos emitidos pelo estado e pela cidade do Rio de Janeiro têm indicado uma baixa ocorrência de quadros graves e internações pela covid-19, ainda que as taxas de transmissão da variante Ômicron estejam altas.

A decisão do retorno à modalidade presencial foi tomada após consulta ao Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento da Covid-19 (GT-Coronavírus) da UFRJ.

“As atividades administrativas consideradas essenciais devem retornar à modalidade presencial para o funcionamento básico das atividades didático-pedagógicas, de pesquisa e extensão, seguindo os protocolos e planejamentos anteriores realizados pelas unidades”, informou.

A Reitoria da UFRJ, acrescentou que monitora a pandemia com o apoio do GT-Coronavírus e reiterou que a segurança sanitária da comunidade acadêmica é uma prioridade.

“Lembramos, ainda, que a comprovação do esquema vacinal completo contra a covid-19 é obrigatória para o acesso a espaços da Universidade e que a organização de eventos que causem aglomeração não deve ocorrer”, diz a nota, destacando que é essencial a manutenção das medidas não farmacológicas preventivas como o distanciamento interpessoal, uso correto de máscara apropriada e higienização frequente das mãos.