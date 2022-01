Sicoob libera transferências via WhatsApp

Agora os cooperados do Sicoob têm mais uma facilidade, o serviço de transferência por meio do WhatsApp. Desde 14 de janeiro, os cooperados do Sicoob já podem realizar transferências entre pessoas físicas, de forma rápida (real time) e fácil, direto no aplicativo, e sem taxas. Tudo de forma segura!

De acordo com Jacqueline Oliveira, líder de parcerias para pagamentos no Facebook, o serviço tem o objetivo de reduzir custos para as pessoas e aumentar o acesso à economia digital. "O WhatsApp tem percebido como facilitar o envio de dinheiro entre pessoas pode aumentar o apoio entre entes queridos, além de ser mais seguro do que carregar dinheiro em papel. Em um momento como a pandemia, facilidades como essa se tornam muito importantes no dia a dia das pessoas", afirma a executiva.

O serviço é compatível com tecnologias como biometria facial e impressão digital. Outro aspecto que garante a segurança dos pagamentos no WhatsApp é a configuração de um PIN numérico para informar na hora de movimentar o dinheiro.

"O Sicoob tem em seu DNA uma relação intrínseca com a tecnologia e inovação. Somos pioneiros em diversas novidades que o mercado financeiro adotou a partir do nosso 'pontapé inicial'. Com esse serviço, vamos facilitar o dia a dia dos nossos cooperados de forma segura, simples e prática", diz o superintendente de Operações de Pagamentos do Sicoob, Marcel Sebastian.

Inicialmente, a função será habilitada para portadores dos cartões Sicoobcard da bandeira Mastercard, que tenha a função débito ativa. Para utilizar a novidade, você deve configurar o serviço direto no aplicativo. Pronto, agora é só acessar a opção "Pagamento" dentro de uma conversa do WhatsApp e realizar a transferência. As transferências podem ser realizadas em qualquer dia da semana e, também, em qualquer horário.

O valor mínimo para transferências nesta modalidade é de R$ 1, enquanto o máximo por transferência é de R$ 1 mil, sendo limitada as transferências diárias em R$ 2,5 mil e mensal em R$ 5 mil.

Pagamentos no WhatsApp, mais uma forma de pagar. Faça o cadastro e comece a utilizar!

É o Sicoob facilitando a vida do cooperado!

