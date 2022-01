Leite e Sartori lideram pesquisa no Rio Grande do Sul

Mesmo negando possivel candidatura, Eduardo Leite lidera as intenções de voto no estado (Foto: Reprodução/Twitter/Eduardo Leite/Arquivo Pessoal)

A primeira pesquisa de intenção de votos para o governo do Rio Grande do Sul de 2022 mostra que os gaúchos não mudaram muito a sua opinião nos últimos quatro anos, uma vez que em todos os cenários em que o atual governador Eduardo Leite e o ex-governador José Ivo Sartori aparecem eles lideram com folga. Os dois disputaram o segundo turno nas eleições de 2018.

No cenário onde os dois foram colocados para o crivo dos pesquisados Eduardo Leite aparece com 25% das intenções de voto e Sartori 16%. Onix Lorenzoni, DEM, é quem mais se aproxima dos dois com 13%.

Leite já disse em inúmeras entrevistas que não vai concorrer a reeleição, tanto é que o PSDB já trabalha com a possibilidade de filiação e candidatura do vice-governador Ranolfo Vieira Junior que em um primeiro momento não anima em nenhum dos cenários.

Já o MDB está mais próximo de oficializar a candidatura do presidente da sigla Alceu Moreira. Sartori, apesar do apoio de grande parte do partido não estaria disposto a concorrer ao Piratini. Nesta pesquisa Moreira também não anima.

Nos cenários sem Sartori e Leite é nome de Onyx Lorenzoni que se destaca, abrindo margem considerável sobre os principais adversários. Pedro Ruas do PSOL se destaca nessa pesquisa já que ele aparece em todos os cenários empatado com Edegar Pretto do PT e Beto Albuquerque do PSB com cerca de 5% das intenções de voto.

Com Leite e Sartori os indecisos, brancos e nulos somam pouco mais de 30%, já sem a presença dos dois, esse número passa de 50%.

A pesquisa foi realizada pela RealTime Big Data por telefone. Foram entrevistadas mil pessoas entre os dias 13 e 14 de janeiro deste ano. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

