Carteira de crédito do Pronaf chega a R$ 50 bilhões no Banco do Brasil

A carteira de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no Banco do Brasil (BB) chegou a R$ 50 bilhões. A informação foi dada pelo presidente do banco estatal, Fausto Ribeiro, durante evento de lançamento da etapa de 2022 do Circuito Agro.

"O saldo da carteira de crédito do Pronaf no BB atingiu uma marca história de 50 bilhões, beneficiando os pequenos produtores rurais do Brasil", afirmou o executivo. Segundo a assessoria do banco, o volume é referente ao saldo apurado em setembro de 2021 de todos os contratos de financiamento ativos do banco.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também comemorou a marca. Segundo ela, a pasta tem dado prioridade para os pequenos produtores rurais.

"O pequeno produtor rural do Brasil é valorizado e tem muito boa parte de todos os trabalhos e do tempo que o Ministério da Agricultura tem desenvolvido pra que ele produza mais, que tenha assistência técnica, que ele tenha crédito, que ele possa gerar renda e, principalmente, ficar no campo".

O Pronaf é um programa especial de financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços em estabelecimentos rurais familiares e de pequeno porte. Este ano, o Plano Safra voltado para o setor da agricultura familiar disponibilizou R$ 39,34 bilhões para custeio e investimentos.

Circuito Agro

O evento de lançamento do Circuito de Negócios Agro de 2022 contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de ministros do governo federal. A cerimônia foi realizada em Brasília.

Segundo Fausto Ribeiro, três carretas vão percorrer cerca de 60 mil quilômetros em todas as cinco regiões do país, visitando 600 municípios. Elas atuarão como salas de aula para cursos de formação de agricultores, além de um banco itinerante, com a oferta de produtos financeiros e serviços de inovação tecnológica. A expectativa é que o programa gere receitas de R$ 1,5 bilhão em créditos ao longo dos próximos meses.

Nos municípios visitados pelas carretas, serão montados stands de revendas de máquinas e de insumos, de empresas de tecnologia agrícola, empresas de telecomunicações, entre outras, feiras agropecuárias, além da oferta de capacitação técnica e assessoria especializada aos quase 500 mil produtores rurais clientes do BB dessas regiões.