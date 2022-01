Secretaria da Educação amplia prazo para efetivação das matrículas nas escolas até 21 de janeiro

A Secretaria da Educação (Seduc) ampliou o prazo para efetivação das matrículas dos alunos que realizaram inscrições no primeiro período da Chamada Pública Escolar. Agora, os estudantes que se inscreveram em novembro terão até 21 de janeiro para entregar a documentação nas escolas designadas.

Os prazos seguem os mesmos para os alunos que se inscreveram ou pediram transferência no segundo período da Chamada Pública Escolar. A indicação das escolas ficará disponível a partir de 31 de janeiro e a efetivação da matrícula ocorrerá entre 31 de janeiro e 9 de fevereiro.

Documentos

As inscrições e transferências on-line serão efetivadas somente com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento do aluno ou RG, comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência do responsável; RG do responsável;

Para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e carteira de vacinação.

Cronograma

Até 21 de janeiro– efetivação das matrículas para os alunos do primeiro período da Chamada Pública Escolar.

31 de janeiro– designação das escolas para os alunos do segundo período da Chamada Pública Escolar.

31 de janeiro a 9 de fevereiro– efetivação das matrículas para os alunos do segundo período da Chamada Pública Escolar.