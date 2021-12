CCJ aprova criação do Dia Nacional da Força Jovem Universal

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2994/21, do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e outros, que cria o Dia Nacional da Força Jovem Universal, a ser celebrado anualmente no segundo sábado do mês de janeiro.

O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do relator, deputado João Campos (Republicanos-GO). A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário.

Conforme ressaltam os autores da proposta, a Força Jovem Universal (FJU), parte da Igreja Universal, tem como objetivo ajudar jovens por meio de auxílio social. “Um dos principais objetivos do grupo é alcançar jovens que se encontram no mundo dos vícios, na criminalidade, que possuem problemas familiares, sem perspectiva de vida, a encontrarem um caminho”, afirma Julio Cesar Ribeiro.

Segundo o deputado, os jovens do grupo desenvolvem atividades e ações em diversas áreas, como cultura e esporte, mobilizando pessoas e realizando eventos, como torneios esportivos, espetáculos musicais, gincanas multiculturais e show de jovens talentos. “A criação do Dia Nacional da Força Jovem Universal será de grande importância para os voluntários do grupo, pois será celebrada a esperança no futuro de cada jovem alcançado”, acredita.

