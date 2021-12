Projeto prevê batalhões escolares para a proteção de crianças e adolescentes

O Projeto de Lei 2388/21 determina que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios promovam, em regime de colaboração, a implantação de policiamento escolar na proteção de crianças e adolescentes.

Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, o batalhão escolar terá os objetivos de policiamento, conscientização, prevenção e combate à violência, às drogas e ao bullying.

Será dever da instituição de ensino assegurar o controle de acesso ao instituto educacional e garantir a segurança dos profissionais da educação e dos alunos em ambiente escolar.

Atentados

O autor do projeto, deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), afirma que a proposta tem o objetivo de trazer segurança aos ambientes escolares. Ele cita atentado a uma creche, no município de Saudades (SC), em 4 de maio deste ano, quando um homem de 18 anos matou três crianças e duas funcionárias. Além disso, lembra do massacre ocorrido em escola no município de Suzano (SP), em março de 2019, quando dois homens mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola.

O projeto insere as medidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei