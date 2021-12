Deputados iniciam votação de vetos com acordo para manutenção; acompanhe

Os deputados iniciaram a votação, em globo, dos vetos com acordo de líderes para que sejam mantidos. Estão incluídos nesse acordo vetos feitos ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal; mudanças em regras de patrocínios de clubes esportivos; mudanças no documento de transporte de carga; além de pontos do LDO e regras para créditos suplementares.

Esses pontos não serão rediscutidos pelos senadores se houver a manutenção dos vetos.