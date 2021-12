Lei cria Dia do Policial Legislativo em 23 de junho

Polícia Legislativa da Câmara conta com o reforço de cães farejadores - (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputado)

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.262/21, que cria o Dia do Policial Legislativo, a ser celebrado anualmente no dia 23 de junho. A norma foi publicada esta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União.

A lei tem origem em projeto (PL 6012/19) do senador Dário Berger (MDB-SC), aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.

Berger justifica que a data foi escolhida por ser o dia em que, em 1789, a Assembleia Nacional francesa foi cercada pelo regimento liderado pelo rei Luís XVI, sob o pretexto de proteger o parlamento. Os membros da assembleia interpretaram a medida como um ato de intimidação ao Poder Legislativo e aprovaram a criação de um corpo de polícia próprio.

Atualmente a Câmara e o Senado possuem polícias legislativas, formadas por servidores concursados e responsáveis por apurar infrações penais e fazer o policiamento ostensivo nos edifícios do Legislativo, entre outras funções.