Câmara aprova integrantes da comissão representativa que atua no recesso; sessão de hoje é encerrada

A Câmara dos Deputados aprovou a lista de deputados que irá compor a comissão representativa do Congresso Nacional durante o período de recesso parlamentar, de 23 de dezembro de 2021 a 1º de fevereiro de 2022.

Prevista na Constituição, a comissão representativa exerce atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o País ou para suas instituições.

Os integrantes da comissão são eleitos separadamente na Câmara e no Senado, respeitando-se a proporcionalidade partidária. As atribuições do colegiado estão previstas em uma resolução do Congresso.

Em seguida, a última sessão da Câmara no ano foi encerrada.

