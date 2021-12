Câmara aprova projeto que transforma cargos da Defensoria Pública da União; acompanhe

Sessão do Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (16) o Projeto de Lei 4041/21, da Defensoria Pública da União, que transforma 21 cargos de defensor público federal de 2ª categoria em 18 cargos de defensor público de 1ª categoria. A matéria será enviada ao Senado.

O projeto pretende amparar a recomposição de profissionais do órgão devido à criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com jurisdição em Minas Gerais.

A medida permite ainda ao defensor público-geral federal, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pública da União, transformar cargos de defensor público federal vagos, desde que a medida não implique aumento de despesa.

As nomeações devem contar com autorização orçamentária.

