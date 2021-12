Líder do governo faz balanço positivo das votações em 2021

Ricardo Barros, líder do governo na Câmara - (Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

O líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou nesta quinta-feira (16) que 2021 foi um ano produtivo para as pautas defendidas pelo governo Jair Bolsonaro. “Votamos matérias que há muitos anos gostaríamos de enfrentar e não tínhamos ambiente para enfrentá-las”, ressaltou.

Ele destacou a liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para votar matérias polêmicas, como mudanças no licenciamento ambiental (PL 3729/04), independência do Banco Central (PLP 19/19), privatização da Eletrobras (MP 1031/21) e regularização fundiária (PL 2633/20).

“Foram inúmeros projetos, além dos últimos votados agora, como o Auxílio Brasil, e tudo o que foi para a Covid e também para o trabalho de enfrentamento da crise econômica”, disse.

