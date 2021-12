Presidente recebe no Planalto atletas que disputaram Jogos Escolares

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (16) um grupo de atletas adolescentes que participaram dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). A competição voltou a ocorrer no país após 17 anos de interrupção e foi realizada entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro, no Rio de Janeiro. A recepção foi no Palácio do Planalto, em Brasília, mas não foi aberta ao público.



Segundo o governo federal, esta edição dos Jogos Escolares Brasileiros foi a maior da história. A competição reuniu 5.114 atletas na faixa etária de 12 a 14 anos, das 27 unidades federativas, para a disputa de 17 modalidades. Levando em conta técnicos, delegados, árbitros, voluntários e profissionais de apoio, os JEBs 2021 envolveram 7.862 participantes diretos. Foram distribuídas 2.160 medalhas e 189 troféus.



O Ministério da Cidadania repassou R$ 17,9 milhões para a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) como forma de viabilizar a realização dos jogos, aquisição de material esportivo e a contratação de árbitros e de responsáveis pelas áreas médicas e de protocolos sanitários. A grande maioria das modalidades disputadas usou a estrutura do Parque Olímpico da Barra, principal legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O espaço inclui instalações sob gestão do governo federal, como as Arenas Cariocas 1 e 2, o Velódromo e o Centro Olímpico da Tênis.

Também foram utilizadas, no Parque Olímpico, a Arena Carioca 3, o Complexo Aquático Maria Lenk e instalações temporárias. As provas de atletismo ocorreram no Cefan, instituição da Marinha do Brasil reformada para os Jogos Rio 2016, e o basquete teve como palco a Arena da Juventude, no Complexo Olímpico de Deodoro, também modernizado no ciclo olímpico nacional e sob gestão do Exército Brasileiro.



Os JEBs tiveram disputas oficiais no atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, natação, tênis de mesa, xadrez, caratê, wrestling, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, ciclismo e taekwondo.